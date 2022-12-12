الدوري الممتاز .. ( الطاهر ) يقود الأهلي طرابلس للفوز على الخمس

الجميل 12 ديسمبر 2022 (وال) ـ قاد المهاجم ( صالح الطاهر ) فريقه الأهلي إلى فوز غال و ثمين، على مستضيفه الخمس بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب الجولة السابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – على أرضية ملعب الجميل وقادها الحكم ( مصطفى الدرسي ) لم يتمكن الفريقان خلال الـ 45 دقيقة الأولى من الوصول كل منهما إلى مرمى الآخر، مع تعدد الفرص السانحة للتسجيل من جانب الطرفين.

في الشوط الثاني، ظهر الأهلي بوجه مغاير تماماً عن النصف الأول، فرغبته في هز شباك الحارس ( محمد المدني ) أصبحت واضحة للعيان، خاصة أن مهاجمي الأهلي شكلوا خطورة كبرى على مرمى الخمس في أكثر من مناسبة.

هذا وجاءت الدقيقة الـ 78 محملة بالجديد للأهلي وفيها تمكن المهاجم ( صالح الطاهر ) من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعد عرضية متقنة من زميله ( نور الدين القليب )، والذي بدوره مررها من الجهة اليمنى.

وبهذا الفوز، أضاف الأهلي ثلاثة نقاط مهمة إلى رصيده وضعته في وصافة المجموعة الثانية، خلف المتصدر الاتحاد برصيد ( 13 ) نقطة، في حين تجمد رصيد الخمس متذيل ترتيب المجموعة ذاتها عند النقطة الثانية.(وال ـ الجميل) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال