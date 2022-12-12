الدوري الممتاز .. الأهلي بنغازي يتفوق على الصقور ويعتلي الصدارة

بنينا 12 ديسبمر 2022 (وال) ـ قفز فريق الأهلي إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى، عقب تفوقه على ضيفه الصقور بنتيجة (4-3)، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السابع من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

الشوط الأول من هذه المواجهة التي جرت – أمس الأحد – وتوسطها الحكم ( الجيلاني عثمان ) اكتمل بهدف في كل شبكة، لاسيما أن الأهلي كان هو المبادر بالتسجيل في الدقيقة الـ 30 بواسطة رأسية مهاجمة الكونغولي ( كاديما كابونغو )، ليتمكن محترف الصقور الكاميروني ( أيزي أيفياني )من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ45+2 .

في الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ( الجيلاني عثمان ) ركلة جزاء لفريق الأهلي، تقدم لها المهاجم ( أحمد كراوع ) معلناً ولادة ثاني أهداف المشوار في الدقيقة الـ 53.

الصقور المتأخر على صعيد النتيجة، تقدم نحو المناطق الأمامية للأهلي باحثاً عن تعديل زمام الأمور، فضلاً على أن الصقور الضيف تدارك الموقف في الدقيقة الـ 59 بواسطة لاعبه ( يونس الصاوي )، لينجح بعدها البديل ( عمر بوخريص ) في الدقيقة الـ 69 من وضع الصقور في المقدمة مسجلاً ثالث الأهداف بتصويبة استقرت في الزاوية اليسرى والعليا للحارس ( أحمد عزاقة ).

هذا وشهدت الدقيقة الـ89 احتساب ركلة جزاء ثانية للأهلي، تقدم لها نفس اللاعب ( أحمد كراوع ) واضعاً الركلة داخل شباك الحارس ( إدريس مصدق )، قبل أن تشهد الدقيقة الـ 90+4 هدف الأهلي الرابع وذلك عن طريق محترفه التونسي ( حمزة الجلاصي ).

وبهذا الفوز، تصدر فريق الأهلي فرق المجموعة الأولى برصيد ( 14 ) نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقي النصر، بينما تجمد رصيد الصقور عند النقطة ( 8 )، محتلاً بها الترتيب السابع. (وال ـ بنينا) س إ

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