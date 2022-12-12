سحب قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

القاهرة 12 ديسمبر 2022 (وال)- سحب بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” مساء اليوم الإثنين، قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

هذا وأسفرت القرعة التي أقيمت بمقر “الكاف” بالعاصمة المصرية القاهرة، عن مواجهات قوية تتصدرها المجموعة الرابعة.

هذا وضمن المجموعات الأربعة فرق:

المجموعة الأولى:

الوداد المغربي

بترو أتليتكو الأنغولي

شبيبة القبائل الجزائري

فيتا كلوب الكونغولي

المجموعة الثانية:

الأهلي المصري

صن داونز الجنوب الأفريقي

الهلال السوداني

القطن الكاميروني

المجموعة الثالثة:

الرجاء المغربي

حوريا كوناكري

سيمبا التنزاني

فايبرز الأوغندي

المجموعة الرابعة:

الترجي التونسي

الزمالك المصري

شباب بلوزداد الجزائري

المريخ السوداني. (وال) م ب/ ر ت

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