يستضيف يوم الثلاثاء ملعب لوسيل النصف النهائي مونديال الدوحة والذي يجمع منتخب الأرجنتين بالمنتخب الكرواتي.

الأرجنتين وبقيادة ليونيل ميسي سيدخلون لمواجهة كرواتيا بأمل التأهل لنهائي كأس العالم وتحقيق اللقب الثالث في تاريخ التانغو فيما سيسعى الكروات للإطاحة بالأرجنتين كما اطاحوا بالبرازيل والتواجد لثاني مرة على التوالي في نهائي كأس العالم ….

