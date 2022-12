يعود من جديد المنتخب المغربي للواجهة من جديد يوم الأربعاء عندما يواجه المنتخب الفرنسي في نصف نهائي مونديال الدوحة .

أبناء وليد الركراكي سيحملون أمل كل المغاربة والعرب في مباراة الأربعاء بأمل تحقيق المفاجأة والتواجد في نهائي المونديال فيما سيبحث المنتخب الفرنسي على التواجد في نهائي مونديال الدوحة كما فعلها في النسخة الماضية في كأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المغرب وأمل العرب بتواجد في نهائي مونديال الدوحة 2022 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار