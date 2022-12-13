” الاتحاد ” يواصل الانتصارات ويوسع الفارق في الصدارة

مصراتة 13 ديسمبر 2022 ( وال ) – وسع فريق الاتحاد حامل لقب النسخة الأخيرة، الفارق عن أقرب ملاحقيه الأهلي طرابلس إلى ( 8 ) نقاط، عقب تفوقه على أبوسليم بنتيجة (2-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذا و قد توسط هذه المواجهة التي جرت – أمس الاثنين – على أرضية ملعب مصراتة الحكم الدولي ( مفتاح العملي )، حيث تمكن فيها الاتحاد من تحقيق فوز مهم وغال ، خاصة أن الأخير لعب معظم دقائق النصف الثاني منقوص من خدمات حارسه الأساسي.

أهداف اللقاء الثلاثة جميعها جاءت في الشوط الثاني، فحامل لقب البطولة الليبية الاتحاد، كان هو المبادر بالتسجيل، وذلك بقذيفة أطلقها مهاجمه ( معاذ عيسي ) بيسراه من خارج مناطق الجزاء، استقرت في الزاوية اليمنى للحارس ( معاذ المنصوري ).

وشهدت الدقيقة الـ 71 خروج حارس الاتحاد ( معاد اللافي ) بالبطاقة الحمراء، بعد تدخله غير الشرعي على المهاجم ( المعتصم بالله أبوشنان )، لتشهد بعدها الدقيقة الـ 75 هدف التعديل لفريق أبو سليم، وذلك عن طريق كرة حرة مباشرة نفذها لاعبه التونسي ( أحمد الهمامي ).

هذا و احتسب حكم اللقاء ( مفتاح العلمي ) في الدقيقة الـ 85 ركلة جزاء للاتحاد، بعد عرقلة البديل (يوسف كاره ) من قبل المدافع ( تامر الصالحي )، ليتقدم للركلة ( محمد التوهامي ) مانحاً فريقه هدف التقدم الثاني، وذلك في الدقيقة الـ 88، ومؤكداً علو كعبة فريقه بالمجموعة الثانية.

وبهذا الفوز ، يكون فريق الاتحاد في ريادة المجموعة الثانية ، محققاً فوزه السابع تواليا، حاصدا العلامة الكاملة برصيد ( 21 ) نقطة، فيما تجمد رصيد أبو سيلم صاحب المرتبة الثالثة بالمجموعة ذاتها عند النقطة الـ 12.( وال – مصراتة ) س أ

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