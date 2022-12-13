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إجراء قرعة أندية الدرجة الأولى لكرة القدم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 13 ديسمبر 2022 (وال) ـ  أجريت يوم الاثنين بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم في مدينة طرابلس مراسم إجراءات قرعة الدوري الليبي لأندية الدرجة الأولى للموسم 2023/2022. هذا وقد أجريت القرعة بمشاركة 47 فريق قسموا على خمس مجموعات بحسب الموقع الجغرافي للأندية هذا وقد ضمت المجموعة الأولى أنديةالهلال سبها والشرارة والقرضابية والمهاري والنهضة والمهدية. بينما […]

ظهرت المقالة إجراء قرعة أندية الدرجة الأولى لكرة القدم أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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وكالة الانباء الليبية وال

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