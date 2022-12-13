بوشوفة مديرا لقسم التصوير بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين

بنغازي 13ديسمبر 22022 (وال) ـ أعلن رئيس النقاية العامة للإعلاميين الرياضيين السيد نصر فوزي المهدوي قراره رقم 27 لسنة 2022 بشأن تكليف المصور محمد بشير بوشوفة، مديرا لقسم التصوير الثابت والمتحرك بالنقابة، وأن تكون تبعيته مباشرة لرئيس مجلس الإدارة حسب مانصت عليه المادة الأولى في القرار.

ونصت المادة الثانية بأن يتولى “بوشوفة” إعداد السجل لعضوية المصورين الرياضيين في التصوير الثابت والمتحرك، ويمنح لهم إذن المزاولة، وفقا لشروط النظام الأساسي، كما يتم التنسيق مع مدير شؤون العضوية بالنقابة لتنفيد بطاقات الانتساب والعضوية الخاصة بالمصورين الرياضيين. (وال ـ بنغازي) م ب

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