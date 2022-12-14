سلة الأهلي تتفوق على المروج والنصر يلتقي اليوم التحدي

بنغازي 14 ديسمبر 2022 (وال) التقى في ذهاب المرحلة التمهيدية-الأسبوع الأول من الدوري الليبي لكرة السلة، مساء أمس الثلاثاء 13/12/2022 فريق الأهلي بنغازي بضيفه فريق المروج ، وانتهت لمصلحة الأهلي 80/56.

وضمن نفس المرحلة تمكن فريق الاتحاد من الخروج بنتيجة مباراته أمام الشباب العربي 58/50 وسجلت مباراة الأهلي طرابلس أمام المدينة لصالحه 20/0 لعدم حضور فريق المدينة ، بينما حددت لجنة المسابقات موعدا مساء اليوم الإربعاء للمباراة المؤجلة من الأسبوع الأول، بين فريق النصر وجاره التحدي الساعة الخامسة مساءً بمجمع المرحوم سليمان الضراط بنغازي.(وال ـ بنغازي) ف ح

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