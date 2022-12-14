قطر تصادر حلم جماهير المغرب.. إلغاء جميع الرحلات إلى الدوحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ألغت شركة الخطوط الملكية المغربية جميع الرحلات الجوية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء لنقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا، وأرجعت السبب إلى أنه قرار اتخذته السلطات القطرية.

وقالت الشركة، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: “عقب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية، تأسف الخطوط الملكية المغربية لإبلاغ عملائها بإلغاء رحلاتهم التي تشغلها الخطوط الجوية القطرية”، بحسب رويترز.

ولم يرد المكتب الإعلامي الدولي للحكومة القطرية على طلبات التعليق.

وكانت الخطوط الملكية المغربية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسير 30 رحلة إضافية لنقل مشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي المقررة مساء الأربعاء، بيد أن مصدرا في وكالة سفر تابعة لشركة الطيران المغربية قال، إنه سيتم تنظيم 14 رحلة فقط.

وبقرار إلغاء الرحلات السبع التي كانت مقررة اليوم، فشركة الطيران الوطنية المغربية لم تتمكن إلا من تسيير 7 رحلات فقط، مما يعني أن المشجعين الذين حجزوا بالفعل تذاكر المباراة أو غرفا فندقية لا يمكنهم السفر.

ولكن شركة الطيران المغربية أكدت إنها ستعيد ثمن تذاكر الطيران للعملاء واعتذرت لهم، ولكن لم يرد المتحدث باسم الخطوط الملكية المغربية أو الخطوط الجوية القطرية على طلب تعليق قدمته رويترز.