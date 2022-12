الأرجنتين تتخطى كرواتيا بثلاثية وتعبر لنهائي كأس العالم

تأهلت الأرجنتين لنهائي كأس العالم بعد فوزها على كرواتيا بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة

ليونيل ميسي أعطى الأرجنتين التقدم من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة والثلاثين ، وبعد خمس دقائق بعد هذا الهدف ضاعف جوليان ألفاريز من تقدم التانغو بالهدف الثاني ، ألفاريز عاد في الدقيقة التاسعة والستين لاضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث للأرجنتين ومؤمنا العبور للمباراة النهائية

المصدر قناة ليبيا الأحرار

