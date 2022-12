تأهل فرنسا للنهائي جاء على حساب المنتخب المغربي بهدفين دون مقابل في نصف النهائي

فرنسا تقدم في النتيجة منذ الدقيقة الخامسة عبر الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز ، وبينما كانت المغرب تحاول لإدراك التعادل قتل البديل راندل كولو مواني أحلام العرب في بلوغ النهائي محرزا الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والسبعين

