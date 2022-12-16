بالصور.. تعادل الصقور والتعاون في بطولة الدوري الممتاز

طبرق 16 ديسمبر 2022 (وال)- انتهت مباراة فريقي الصقور وضيفه التعاون الخميس على ملعب طبرق بهدف لكل فريق، ضمن منافسات افتتاح مباريات المجموعة الأولى للجولة الثامن من بطولة الدوري الممتاز.

هذا وبادر أصحاب الأرض باب التسجيل برأسية المدافع أيوب عمارة في الدقيقة 15، وعدل هيثم اقحيزان النتيجة للتعاون في الدقيقة 30.

بذلك يرفع التعاون رصيده إلى 11 نقطة، محتلا المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما الصقور نقطة يحتل المركز السابع برصيد 9 نقاط. (وال) م ر/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال