دارنس يلحق بالأخضر الخسارة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم

درنة 16 ديسمبر 2022 (وال)- تفوق فريق دارنس على ضيفه الأخضر مساء اليوم الجمعة بملعب درنة البلدي بهدفين لهدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

هذا وافتتح أصحاب الأرض الأهداف في الدقيقة 16 بواسطة ركلة جزاء احتسبها الحكم رافع الحوتي نفذها النيجيري ستانلي ديموغبا.

في المقابل، عدل الأخضر النتيجة في الدقيقة 69 بتسديدة للأنغولي أري بابل، قبل أن يعود أصحاب الأرض لتسجيل هدف الفوز بتسديدة أمجد بن عبدي في الدقيقة 82.

بهذا الفوز، يرفع دارنس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بينما توقف رصيد الأخضر عند 12 نقطه في المركز الرابع. (وال) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال