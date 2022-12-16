التعادل يُخيّم على لقاء المدينة والأهلي طرابلس في بطولة الدوري الممتاز

الجميل 16 ديسمبر 2022 (وال)- انتهت مباراة فريق الأهلي طرابلس وجاره الخمس مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب الجميل، بالتعادل بهدف لهدف ضمن الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

هذا ونجح الأهلي طرابلس في افتتاح باب التسجيل بأقدام مهاجمه صالح الطاهر في الدقيقة (50)، في حين عدل المدينة برأسية البرازيلي ماتياس إنريكي موتا في الدقيقه (70).

بهذا التعادل، يرفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 14 نقطه في المركز الثاني، في حين رفع المدينة رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع. (وال) ر ت

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