الخمس يعود بفوز ثمين من ميدان الأولمبي الزاوية

الزاوية 16 ديسمبر 2022 (وال)- تفوق فريق الخمس مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة الزاوية على مضيفه الأولمبي بهدفين لهدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

هذا وافتتح الضيوف التسجيل مبكرًا بهدف لاعبهم طارق السيد في الدقيقة 5، في حين أدرك الأولمبي التعادل بواسطة لاعبه جعفر اجبودة من ركلة جزاء في الدقيقة 64، ليعود الخمس ويسجل هدفًا ثانيًا بواسطة عبد اللطيف الورفلي في الدقيقة 67.

بهذا الفوز يرفع الخمس رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الأولمبي عند 10 نقاط في المركز الخامس. (وال) ر ت

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