تعادل الإيجابي يخيم على لقاء السويحلي والمحلة في بطولة الدوري

مصراتة 16 ديسمبر 2022 (وال)- انتهت مباراة فريقي السويحلي وضيفه المحلة مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مصراتة بهدف في كل شبكة، ضمن الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

هذا وافتتح فريق المحلة باب التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر مهاجمه علي مادي، في حين استطاع السويحلي أن يحقق التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 54 بواسطة لاعبه محمد المنقوش.

بهذا التعادل، يرفع فريق السويحلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد المحلة إلى خمس نقاط في المركز التاسع. (وال) ر ت

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