الدوري الممتاز ..الأهلي بنغازي يعجز في فك طلاسم دفاعات التحدي

بنغازي 17 ديسمبر 2022 (وال) _ عجز متصدر المجموعة الأولى فريق الأهلي في اختراق دفاعات و هز شباكه التحدي ، عقب تعادله معه من دون أهداف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

الشوط الأول من هذه المقابلة التي جرت – أمس الجمعة – وتوسطها الحكم الدولي ( معتز الشلماني ) جاء تكتيكياً بامتياز، حيث غابت الفرص الحقيقية من قبل لاعبي الفريقين ، خاصة الأهلي الباحث عن تأكيد صدارة المجموعة الأولى.

تنظيم دفاع و تألق عياد

في المقابلة نجح التحدي في تعطيل فاعلية مفاتيح الأهلي، خاصة من خلال التنظيم الدفاعي المميز والسيطرة على خط الوسط معتمداً على تحركات الثنائي ( أويس السويح )، و ( أحمد مكاري )، وكاد في أحدى الكرات العكسية زيارة شباك الحارس ( مراد الوحيشي )، والذي بدوره تصدى لكرة ( أحمد مكاري ) في الدقيقة الـ 75 .

في حين حاول الأهلي كثيراً فك طلاسم دفاعات التحدي، لكنه اصطدم بتكتل دفاعي محكم ومنظم ، بالإضافة إلى براعة و يقضة الحارس ( أحمد عياد ) التي حرمت الأهلي من التسجيل في مناسبتان، فضلاً على أن تألق أمام المهاجم الكونغولي ( كاديما كابونغو )، وكذلك أبعد تصويبة البديل ( إبراهيم بودبوس).

وبهذا التعادل السلبي ، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ، ليصبح الأهلي في الصدارة برصيد ( 15 ) نقطة، فيما أصبح التحدي في المرتبة من قبل الأخير برصيد ( 6 ) نقاط.

طاقم التحكيم

وتجدر الإشارة بأن هذه المواجهة قادها طاقم تحكيمي متكون من حكم ساحة الدولي ( معتز الشلماني )، بمساعدة كل من مساعد أول ( باسم سيف النصر ) و مساعد ثان ( المنجي أبوشكيوة )، و ( محمد المجبري ) حكماً رابعاً، فيما أسندت مراقبة المباراة فنيناً للمراقب ( المبروك الفارسي ).

انذارات اللقاء

هذه وقد شهدت المقابلة إشهار أربعة كروت صفراء من قبل حكم الساحة الدولي ( معتز الشلماني ) حيث أن التحدي تحصل لاعبوه على ثلاثة كروت صفراء كانت من نصيب كل من الأول للاعب الوسط ( أيهم الغويل ) في الدقيقة الـ 63 ، و الثانية للمهاجم ( أحمد مكاري ) في الدقيقة الـ 77 ، ونال الكرت الثالث الحارس ( أحمد عياد ) في الدقيقة الـ 83 ، بينما تحصل الأهلي على كرت وحيد كان من نصيب محترفه التونسي ( حمزة الجلاصي )، وذلك في الدقيقة الـ 90+3 . (وال _ بنغازي) س أ

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