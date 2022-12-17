بعد مشوار مشرف.. المغرب رابع العالم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتزع المنتخب الكرواتي الميدالية البرونزية في مونديال 2022، بانتصاره بنتيجة 2-1 على خصمه المغربي.

وبذلك اختتم المنتخب المغربي مشاركته في مونديال 2022، بخسارته المركز الثالث أمام كرواتيا.

وسجلت كرواتيا هدفا مبكرا عن طريق يوسكو غواريدول، في الدقيقة 7،

حيث استغل ركلة حرة وصلت لرأس مدافع لايبزغ الألماني الذي وضعها بالشباك.

وظهر المنتخب المغربي مشتتا وعلى غير المتوقع منه، ولم يصنع فرصا هجومية، وعلى الرغم من ذلك استطاع منتخب “أسود الأطلس” أن يسجل هدف التعادل عن طريق رأسية المدافع أشرف داري في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 42، عادت كرواتيا لتسجل الهدف الثاني عن طريق المهاجم ميسلاف أورسيتش من تسديدة مقوسة رائعة.

وبالرغم من الهزيمة، قدم المنتخب المغربي أداء مشرفا وحقق إنجازا غير مسبوق بالنسبة للكرة الإفريقية والعربية، بحلوله رابعا في بطولة كأس العالم.

أما المنتخب الكرواتي، فعادل إنجازه عام 1998، بحلوله ثالثا في المونديال، كما سبق له ان حل وصيفا في نسخة 2018 الماضية.