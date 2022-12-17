محمد صلاح يتجاهل فوز المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022.. ما القصة؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لا يزال الجميع في حيرة من أمرهم بسبب عدم تهنئة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لمنتخب المغرب خلال مشواره في كأس العالم 2022.

وعقب فوز المنتخب المغربي على منتخب البرتغال وصعوده للدور قبل النهائي للمونديال، غرد الصحفي المغربي عبدالصمد ناصر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قائلا: “ولا كلمة تهنئة ولا تشجيع في حق منتخب المغرب، بصراحة موقف غريب من لاعبنا العربي محمد صلاح الذي لم نتوقف يوما عن تشجيعه”.

وتابع ناصر: “خير إن شاء الله يا محمد.. عسى المغاربة ما زعلوك في شي”.

وكانت تلك التغريدة بداية الأحاديث والأقاويل التي أثيرت من الجماهير العربية ضد اللاعب المصري محمد صلاح، بسبب عدم تهنئته منتخب المغرب أو تشجيعه خلال مونديال قطر 2022.

من جانبه، علق الإعلامي المصري عمرو أديب، عن لوم البعض النجم المصري محمد صلاح، بسبب عدم تهنئته للمنتخب المغربي، بأنه لا يملك معلومة مؤكدة عن سبب عدم تهنئة صلاح للمنتخب المغربي.

وأوضح أديب عبر برنامجه “الحكاية”، الذي يقدمه على قناة “إم بي سي مصر”، قائلا: “يبدو أو قد يشعر محمد صلاح أن المغرب لم تقف بجانبه قبل كده، صلاح دايما بيساند الجميع، ولكن يبدو إن في تصويتات كثيرة أن المغرب لم تقف معه، لذلك هو لم يقف معهم”.

وتابع:”هذا تفسيري في هذا الموضوع، وأتمنى التوفيق للمغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام كرواتيا”.

كما أشار إلى أنه سيشجع فرنسا في نهائي المونديال على حساب الأرجنتين.

أما لاعب النادي الأهلي المصري السابق ضياء السيد، فعلق على المنتقدين لمحمد صلاح على عدم تهنئته المغرب قائلا:

“لماذا لا ينتقدونهم عندما لا يصوتون لصلاح في تصويت البالون دور؟”.

وأضاف: “العرب في تصويت البالون دور يعطونه صفرا”.

وجاء تصويت جميع الصحفيين العرب الذين شاركوا في التصويت وهم: “الجزائر – المغرب – تونس – العراق – المملكة العربية السعودية – قطر – سوريا – الأردن – لبنان – فلسطين – عمان” لصالح الفرنسي كريم بنزيما في المركز الأول.

ورجح البعض عدم تهنئة محمد صلاح لمنتخب المغرب، إلى انشغاله بالمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي، المقامة حاليا في الإمارات ويشارك فيها فريق ليفربول الإنجليزي، فضلا عن استعداده لعودة المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

كما يستعد محمد صلاح إلى استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا التي يعتلي فيها صدارة الهدافين بالشراكة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وحرص العديد من الإعلاميين والشخصيات العامة في مصر وكذلك الجماهير على دعم النجم المصري محمد صلاح في مواجهة الانتقادات التي يتعرض لها بسبب عدم تهنئته للمغرب.

حيث أكد الإعلامي المصري محمد شبانة، أن الزج باسم صلاح بشأن إنجاز منتخب المغرب “قصة بايخة وليس لها معنى”.

وأضاف شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: “محمد صلاح لاعب عربي ولديه مشاعر جيدة تجاه العرب، هناك نجوم كبيرة في الوطن العربي لم تكتب أي تويتات أو بوستات للإشادة بمنتخب المغرب، ولكن البعض يريد صناعة أزمات والادعاء بأن صلاح غير سعيد بسبب عدم تصويت المغرب له في جوائز البالون دور”.

أما الكاتب المصري مدحت العدل فقال في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “هناك حملة ممنهجة ضد أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية محمد صلاح، ومقارنات لا تليق مع لاعبين آخرين نحبهم، ولكن نظلمهم تماما إذا وضعناهم في جملة واحدة مع من شرفنا ويشرفنا خلقا ولعبا ووطنية”.