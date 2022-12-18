الدوري الممتاز ..النصر يفشل في استعادة صدارة المجموعة الأولى

بنينا 18 ديسمبر 2022 (وال) فشل فريق النصر في استعاد صدارة المجموعة الأولى من غريمه التقليدي الأهلي بنغازي المتعادل سلفاً مع التحدي، إثر تعادله سلباً مع ضيفه شباب الجبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المواجهة التي توسطها الحكم الدولي ( عبد الواحد حريويدة )، لم يستغل فيها النصر الوصيف تعثر متصدر المجموعة الأولى الأهلي بنغازي، حيث ظهر النصر بشكل ليس بالجيد، فكل هجماته كانت غير مبرمجة بدقة نحو خشبات الحارس ( عبد الرحمن فتحي )، إضافة إلى أن المستوى الفني للاعبي النصر كان باهتاً تماماً.

في المقابلة ظهر شباب الجبل متذيل المجموعة الأولى بشكل مغاير تماماً، متحصلاً في هذه المباراة على أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، كانت تصعب الأمور على النصر المستضيف، لكن الحارس ( جواد رزق ) كان له رأي آخر مانعاً لاعبي شباب الجبل زيارة شباكه، مبقياً اللقاء على واقع التعادل السلبي.

وبهذا التعادل السلبي، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده،ليصبح النصر بالمركز الثاني برصيد ( 14 ) نقطة، فيما أضاف شباب الجبل نقطة إلى رصيده ليصبح برصيد ( 4 ) نقاط محتلاً بها آخر ترتيب المجموعة الأولى.(وال ـ بنينا) س إ

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