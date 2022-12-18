المغرب تفقد مباراتها أمام كرواتيا وتنهي المونديال في المركز الرابع

أنهى المنتخب المغربي مشاركته التاريخية بكأس العالم فيفا قطر 2022 بالمركز الرابع إثر خسارته أمام نظيره الكرواتي بهدفين لهدف ليحقق رفاق لروكا مودريتش المركز الثالث.

كرواتيا تقدمت أولا في النتيجة عبر المدافع جوسكو جفارديول في الدقيقة السابعة، دقيقتان فقط ونجح أشرف داري في التعديل لأسود الأطلس من كرة رأسية، لكن المنتخب الكرواتي عاد للتقدم مرة ثانية وهذه المرة بواسطة ميسلاف أورسيتش في الدقيقة الثانية والأربعين .. نتيجة ظلت صامدة رغم المحاولات التي تحصل عليها المنتخبان في الشوط الثاني.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

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