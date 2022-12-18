ميسي يحيي أسطورة مارادونا.. الأرجنتين تفوز بكأس العالم بعد 36 عاما

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أسدل الستار على بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بفوز أسطوري لمنتخب الأرجنتين على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية.

وتوجت الأرجنتين بطلة للعالم بعد انتظار 36 عاما، بعد انتصارها على فرنسا في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3.

وتألق نجوم الأرجنتين في مباراة النهائي الذي أقيم على استاد لوسيل في قطر، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا، ونجحوا بالسيطرة على اللقاء في الشوط الأول.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني اللقاء بهدف ليونيل ميسي، الذي جاء من ركلة جزاء، في الدقيقة 23، وبعد سلسلة تمريرات رائعة، ختمها نجم اللقاء دي ماريا وسجل الهدف الثاني بالدقيقة 36.

وظهر المنتخب الفرنسي على غير المتوقع في اللقاء، واستسلم لقوة الأرجنتينيين، ولكن المباراة قلبت رأسا على عقب، في دقيقتين، سجل فيهما النجم كيليان مبابي هدفين، وأعاد فرنسا للمباراة.

وكانت البداية من خطأ المدافع أوتاميندي على الفرنسي كولو مواني، مما منح ركلة جزاء، نفذها مبابي بنجاح.

وبعدها بدقيقة واحدة، عاد مبابي وسجل هدف التعادل الرائع، من تسديدة على جانب منطقة الجزاء.

ولكن منتخب الأرجنتين لم يستسلم أبدا واستعاد سيطرته على المباراة، في الوقت الإضافي، حيث أضاع المهاجم البديل لوتارو مارتينيز فرصتين سانحتين.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سدد مارتينيز في محاولة ثالثة، على المرمى، ليتصدى الحارس لوريس بصعوبة، وتعود الكرة على طبق من ذهب إلى ميسي الذي سجل “الهدف القاتل” في الدقيقة 109.

لكن مبابي كان له كلمة أخرى، فسجل الهدف الثالث في الدقيقة 117، من ركلة جزاء، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجلت الأرجنتين جميع ركلاتها الأربعة، لتنتصر 4-2 .

وبهذا الانتصار، سجلت الأرجنتين لقب كأس العالم الثالث في تاريخها، بعد بطولتي 1978 و1986.