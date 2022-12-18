الأرجنتين تتوج للمرة الثالث بكأس العالم

حققت الأرجنتين لقب كأس العالم فيفا قطر 2022 للمرة الثالثة في تاريخها بتفوقها المثير على فرنسا بركلات الترجيح

الأرجنتين تقدمت أولا عبر ليو ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والعشرين ، بينما ضاعف أنخيل دي ماريا من تقدم التانغو في الدقيقة 36 المباراة اشتعلت في آخر عشر دقائق عندما قلص كيليان امبابي الفارق في الدقيقة الثمانين من ركلة جزاء ثم بعدها بدقيقة معدلا النتيجة لتذهب المباراة لشوطين إضافيين شهدا هدفا للأرجنتين عبر ميسي وآخر لفرنسا سجله إمبابي من ركلة جزاء، ما ذهب بالمباراة لركلات الحظ والتي ابتسمت للأرجنتين محققة لقبها الثالث في تاريخها.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

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