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ردود غربية غاضبة للقطة إلباس ميسي “البشت” القطري لحظة التتويج بكأس العالم 2022

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أثار وضع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “البشت” الخليجي التقليدي على أكتاف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قبيل لحظة التتويج الجدل إذ اعتبرته بعض النخب الرياضية والإعلامية والصحف الغربية بأنه أمر “مُهين”.

وتصدرت صورة إلباس أمير قطر لميسي “البشت” الخليجي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن البعض طالب بعدم مشاركتها حتى لا يشاركوا في عمل وصفوه بـ “المهين”.

وتحت عنوان “العمل الغريب الذي حطم أعظم لحظة في تاريخ كأس العالم” كتبت صحيفة “التلغراف” البريطانية، ” بدا ميسي بلا حراك في البداية لكنه ارتدى الثوب، قبل أن يأخذ الكأس ويذهب لرفعه مع زملائه. كان هذا يعني أن قميص الأرجنتين كان محجوبًا جزئيًا عندما رفع الكأس أمام جمهور يشاهد المليارات”.

وتساءلت صحيفة “ميرور” لماذا اضطر ليونيل ميسي إلى تغطية قميص الأرجنتين ببشت قطري أثناء رفع الكأس؟ وتابعت تقول إن جمهور الأرجنتين شعروا بالارتباك عندما ارتدى ليونيل ميسي بشت قطري قبل رفع كأس العالم للمرة الثالثة.

وكتبت، بونيتا مرسياس، وهي مسؤولة رياضية استرالية، عبر تويتر، ” دعونا لا نشارك صور ميسي مرتديا البشت. إنه العمل النهائي والشائن للغسيل الرياضي من قطر بمساعدة وتحريض من إنفانتينو”.

بينما كتب “لا يزال تميم وإنفانتيلو يفسدون أعظم لحظة”، واصفًا إياهما بـ “الحثالة”.

وقال مذيع “بي بي سي سبورت”، غاري لينيكر، وهو لاعب إنكليزي سابق وأحد هدافي كأس العالم، إنه “من العار أنهم غطوا قميصه” خلال “لحظة سحرية”.

وعلى الرغم من الهجوم من بعض الصحفيين والجماهير في أوروبا، إلا أن هذه اللقطة لاقت قبولًا عربيًا خاصة وأنها ستظل خالد في تاريخ كأس العالم.

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