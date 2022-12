ردود غربية غاضبة للقطة إلباس ميسي “البشت” القطري لحظة التتويج بكأس العالم 2022

أخبار ليبيا 24

أثار وضع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “البشت” الخليجي التقليدي على أكتاف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قبيل لحظة التتويج الجدل إذ اعتبرته بعض النخب الرياضية والإعلامية والصحف الغربية بأنه أمر “مُهين”.

وتصدرت صورة إلباس أمير قطر لميسي “البشت” الخليجي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن البعض طالب بعدم مشاركتها حتى لا يشاركوا في عمل وصفوه بـ “المهين”.

وتحت عنوان “العمل الغريب الذي حطم أعظم لحظة في تاريخ كأس العالم” كتبت صحيفة “التلغراف” البريطانية، ” بدا ميسي بلا حراك في البداية لكنه ارتدى الثوب، قبل أن يأخذ الكأس ويذهب لرفعه مع زملائه. كان هذا يعني أن قميص الأرجنتين كان محجوبًا جزئيًا عندما رفع الكأس أمام جمهور يشاهد المليارات”.

