عودة المنتخب الأرجنتيني الفائزة بكأس العالم إلى بوينس آيرس

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عاد المنتخب الأرجنتيني الفائزة بكأس العالم إلى بوينس آيرس بعد أن تغلب على نظيره الفرنسي في النهائي المثير يوم الأحد الماضي.

ووصل منتخب التانغو وقائده ليونيل ميسي إلى بوينس آيرس، حاملًا معه كأس العالم الذي طال انتظاره لـ 36 عامًا.

وسيقوم المنتخب بجولة في وسط مدينة بوينس آيرس من منتصف نهار اليوم الثلاثاء، مع توقع خروج الملايين إلى الشوارع في يوم أعلنت الحكومة أنه عطلة رسمية في كامل البلاد.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق حلم طال انتظاره لمدة 36 عاما، حيث أحرز التانغو لقب كأس العالم قطر 2022، إثر فوزه على حامل اللقب منتخب فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3 على أرضية ملعب إستاد لوسيل.

وسجل كل من ليونيل ميسي (23 من ركلة جزاء و109) وأنخل دي ماريا (36) أهداف المنتخب الأرجنتيني، فيما سجّل كيليان مبابي (80 من ركلة جزاء و82 و118 من ركلة جزاء) أهداف فرنسا.