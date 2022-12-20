اخبار الرياضة

عودة المنتخب الأرجنتيني الفائزة بكأس العالم إلى بوينس آيرس

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

عاد المنتخب الأرجنتيني الفائزة بكأس العالم إلى بوينس آيرس بعد أن تغلب على نظيره الفرنسي في النهائي المثير يوم الأحد الماضي.

ووصل منتخب التانغو وقائده ليونيل ميسي إلى بوينس آيرس، حاملًا معه كأس العالم الذي طال انتظاره لـ 36 عامًا.

وسيقوم المنتخب بجولة في وسط مدينة بوينس آيرس من منتصف نهار اليوم الثلاثاء، مع توقع خروج الملايين إلى الشوارع في يوم أعلنت الحكومة أنه عطلة رسمية في كامل البلاد.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق حلم طال انتظاره لمدة 36 عاما، حيث أحرز التانغو لقب كأس العالم قطر 2022، إثر فوزه على حامل اللقب منتخب فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3 على أرضية ملعب إستاد لوسيل.

وسجل كل من ليونيل ميسي (23 من ركلة جزاء و109) وأنخل دي ماريا (36) أهداف المنتخب الأرجنتيني، فيما سجّل كيليان مبابي (80 من ركلة جزاء و82 و118 من ركلة جزاء) أهداف فرنسا.

الوسوم

كأس العالم 2022 منتخب الأرجنتين ميسي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك