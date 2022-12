الجماهير الأرجنتينية تستقبل منتخبها المتوج بكأس العالم بأعداد غفيرة

استقبلت الجماهير الأرجنتينية منتخبها الفائز بكأس العالم بأعداد كبيرة في شوارع العاصمة بوينس آيرس

حافلة المنتخب الأرجنتيني تنقلت وسط أعداد غفيرة من مركز التدريب التابع للاتحاد الأرجنتني الذي يجاور

مطار إيزيزا مرورا بشوارع العاصمة بوينس آيرس حتى الوصول إلى نصب أوبيليسكو الضخم التي يتوسط العاصمة والذي يعتبر أحد معالم المدينة التاريخية حيث يتجمع مئات الآلاف من المشجعين عقب كل انجاز رياضي .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

