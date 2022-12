الهلال يتأهل للدور الثاني من منافسات كأس ليبيا لكرة الطائرة

تأهل فريق الهلال للدور الثاني من منافسات كأس ليبيا للكرة الطائرة بعد تخطيه فريق النصر 3-0 في الدور الأول من تصفيات كأس ليبيا للمنطقة الأولى0.

المباراة التي أقميت بقاعة سليمان الضراط بمدنية بنغازي استطاع فيها فريق الهلال تحقيق الفوز في الشوط الأول 25 مقابل 23 .أزرق وأبيض مدينة بنغازي كان الأكثر جدية بالفوز بالمباراة وتأهل للدور الثاني فقد نجح بالفوز في الثاني والثالث بنتيجة 25 مقابل 19 .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

