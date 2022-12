تأهل فريق الجزيرة للدور الثاني من منافسات كأس ليبيا للكرة الطائرة بعد فوزه على فريق الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة من منافسات تصفيات كأس ليبيا للمنطقة الثالثة.

فريق الجزيرة نجح بالظفر بنتيجة الشوط الأول 25 مقابل 17 . أبناء مدينة زوارة كانو الأكثر إصرارا على التأهل للدور الثاني فقد نجحوا بالفوز في الشوط الثاني والثالث بنتيجة 25 مقابل 12 و 25 مقابل 17 .

