الخميس ينطلق الأسبوع التاسع والأخير لمنافسات ذهاب الممتاز

تنطلق الخميس المقبل منافسات الأسبوع التاسع و الأخير من مرحلة ذهاب الدوري الممتاز بإقامة مباراتين لحساب مباريات المجموعة الأولى

منافسات الجولة الأخيرة التي تنطلق الخميس بمباراتين حيث تجمع المباراة الأولى فريق الصداقة بدارنس بملعب شحات وفي المباراة الثانية يستقبل النصر الهلال بملعب بنينا .. وتسكمل مباريات الجولة الختامية لذهاب الممتاز يوم الجمعة بمباراتي شباب الجبل لفريق الصقور و التعاون لفريق التحدي . فيما تتختم مرحلة ذهاب المجموعة الأولى يوم الأحد بمواجهة الأهلي بنغازي والأخضر .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

