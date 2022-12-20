استقبال جماهيري وملكي لـ”أسود الأطلس” في الرباط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصل المنتخب المغربي لكرة القدم، عصر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الرباط، بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في كأس العالم 2022.

وجرى استقبال الطائرة في مطار الرباط سلا، حيث كانت محاطة بسيارات إطفاء ترش عليها الماء من خلال خراطيمها.

وقامت حافلة المنتخب المغربي المكشوفة بجولة كبيرة، وسط حضور جماهيري غفير.

وبدأت الحافلة جولتها من مدينة سلا قبل أن تصل العاصمة الرباط، فيما كان المغاربة يهتفون “سير سير”، وهي العبارة الشهيرة التي يحبها المدرب وليد الركراكي.

وفي أعقاب الجولة، وصل “أسود الأطلس” إلى القصر الملكي في العاصمة الرباط،

حيث خصهم العاهل المغربي الملك محمد السادس باستقبال مميز.

وكان بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ذكر أن أبناء المدرب وليد الركراكي سيحظون باستقبال شعبي ورسمي في العاصمة الرباط.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، امتلأت شوارع العاصمة، مثل الحسن الثاني وساحة 16 نوفمبر وساحة شالة، بالمغاربة من مختلف الشرائح العمرية،

حيث أبوا إلا أن يعبروا للأسود عن اعتزازهم بهم وبمسارهم المشرف في منافسات المونديال.

وكان “أسود الأطلس” حققوا إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي المونديال.

وقدم المنتخب المغربي أداء دفاعيا قويا أسهم بشكل كبير في تخطي العديد من المنافسين الذين يملكون نخبة من أشهر المهاجمين في العالم، على رأسهم كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال.

واحتل منتخب المغرب المركز الرابع، بعدما انهزم في مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا بهدفين مقابل واحد.