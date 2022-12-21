الدوري الممتاز لكرة القدم .. مباريات مرتقبة وواعدة

بنغازي 21 ديسمبر 2022 (وال) ستختتم مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، مرحلة الذهاب ، بموعد مرتقب وحاسم لبعض المباريات الهامة والتي تحمل التشويق والإثارة للمنافسة على الصدارة.

فختاما لمرحلة الذهاب للأسبوع التاسع للمجموعة الأولى والتي سيشهد منافسته انطلاقا من يوم الغد الخميس بلقاءين الصداقة في مواجهة دارنس على ملعب الصداقة وديربي منتظر آخر يجمع الهلال مع النصر على ملعب شهداء بنينا ويوم الجمعة سيقام لقاءان آخران الأول شباب الجبل يستقبل الصقور على ملعب شيخ الشهداء والتعاون في مواجهة التحدي على ملعب 10 يونيو إجدابيا .

وختام الأسبوع لقاء القمة المنتظر لعشاق الفريقين بين الأهلي والأخضر على ملعب شهداء بنينا مساء يوم الأحد الموافق 2022/12/25.

وفي المجموعة الثانية والتي ستلعب بلقاء وحيد غدا الخميس، الخمس يستقبل على ملعبه فريق المحلة ويوم الجمعة سيقام لقاء وحيد أيضا بين أساريا والاتحاد المصراتي على ملعب الزاوية، ويوم السبت سيقام لقاءان الأول أبوسليم يواجه السويحلي على ملعب الأول، والمدينة يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل.

وختام الأسبوع سيقام بلقاء الديربي المنتظر بين الأهلي طرابلس والاتحاد مساء الأحد على ملعب الجميل ختاما لمرحلة الذهاب من الدوري الليبي لكرة القدم عشاق المستديرة الخضراء على موعد مرتقب وحاسم لبعض المباريات الهامة والتي تحمل التشويق والإثارة للمنافسة على الصدارة، فختاما لمرحلة الذهاب للأسبوع التاسع للمجموعة الأولى والتي سيشهد منافسته انطلاقا من يوم الغد الخميس بلقاءين الصداقة في مواجهة دارنس على ملعب الصداقة وديربي منتظر آخر يجمع الهلال مع النصر على ملعب شهداء بنينا .

ويوم الجمعة سيقام لقاءان اخران الأول شباب الجبل يستقبل الصقور على ملعب شيخ الشهداء والتعاون في مواجهة التحدي على ملعب 10 يونيو إجدابيا وختام الأسبوع لقاء القمة المنتظر لعشاق الفريقين بين الأهلي والأخضر على ملعب شهداء بنينا مساء يوم الأحد الموافق 2022/12/25 وفي المجموعة الثانية والتي ستلعب بلقاء وحيد غدا الخميس، الخمس يستقبل على ملعبه فريق المحلة ويوم الجمعة سيقام لقاء وحيد أيضا بين أساريا والاتحاد المصراتي على ملعب الزاوية.

ويوم السبت سيقام لقاءان الأول أبوسليم يواجه السويحلي على ملعب الأول والمدينة يستقبل الأولمبي على ملعب الجميل وختام الأسبوع سيقام بلقاء الديربي المنتظر بين الأهلي طرابلس والاتحاد مساء الأحد على ملعب الجميل. (وال ـ بنغازي) م

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