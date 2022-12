فاز فريق أبوسليم لكرة السلة على الجزيرة 66 مقابل 63 في أول أول مشاركة له بعد صعوده لدوري الأضواء

وأقيمت المباراة بالقاعة الكبرى بطرابلس ضمن ثالث أسابيع الدوري الليبي لكرة السلة الذي حقق فيه الاتحاد الفوز على المدينة بنتيجة 70-59، والهلال فاز على المروج بنتيجة 85-83.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post أبوسليم يفوز على الجزيرة ضمن الدوري كرة السلة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار