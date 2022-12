تقام يوم غدا الخميس مباراة واحدة لحساب فرق المجموعة الثانية تجمع فريق الخمس بالمحلة.

ختام مرحلة الذهاب المجموعة الثانية تستكمل الجمعة بمباراة فريق أساريا و الاتحاد المصراتي فيما تقام يوم السبت مباراتان حيث يلاقي في المباراة الأولى فريق أبوسليم السويحلي وفي المباراة الثانية يستضيف فريق المدينة بملعب الجميل فريق الأولمبي . وتختتم الأحد منافسات مرحلة ذهاب المجموعة الثانية بلقاء ديربي ليبيا الذي يجمع الأهلي طرابلس بجاره الاتحاد بملعب الجميل

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس والاتحاد وجها لوجه الأحد في ديربي العاصمة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار