اليوم الخميس انطلاق الأسبوع التاسع والأخير من منافسات الممتاز

تنطلق اليوم الخميس منافسات الأسبوع التاسع و الأخير من مرحلة ذهاب الدوري الممتاز بإقامة مباراتين لحساب مباريات المجموعة الأولى.

منافسات الجولة الأخيرة التي تنطلق اليوم الخميس بمباراتين حيث تجمع المباراة الأولى فريق الصداقة بدارنس بملعب شحات و المباراة الثانية يستقبل النصر الهلال بملعب بنينا .. وتسكمل مباريات الجولة الختامية لذهاب الممتاز يوم الجمعة بمباراتي شباب الجبل لفريق الصقور والتعاون لفريق التحدي. فيما تختتم مرحلة ذهاب المجموعة الأولى يوم الأحد بمواجهة الأهلي بنغازي والأخضر .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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