الزروق وبازينة يترشحان لمنصب رئاسة الأولمبية الليبية

نشرت لجنة الإشراف على العملية الإنتخابية باللجنة الأولمبية الليبية القوائم الأولية للمترشحين لمناصب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية.

حيث تقدم لمنصب الرئيس كل من جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الحالي و وائل بازينة فيما تقدم لمنصب نائب الرئيس الأول كل من محسن السباعي وعصمان القنين وفؤاد برغش ولمنصب نائب الرئيس الثاني محمد أبو سيف وخميس آدم عبد المنعم حريز وعادل قريش.

يذكر أن الاجتماع الانتخابي للجمعية العمومية وإعلان النتائج سيكون يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

المصدر الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية

