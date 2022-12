حقق منتخبنا الوطني للتجديف أربع ميداليات برونزية وميدالية فضية في البطولة الإفريقية الرابعة عشرة.

البطولة التي أقيمت في مدينة العلمين المصرية حل فيها منتخبنا الوطني للتجديف في الترتيب الرابع من أصل ثلاثة عشر منتخبا.

يذكر أن البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2022 استعدادا للتصفيات القادمة المؤهلة للألعاب الأولمبية فرنسا 2023

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب التجديف يحرز خمس ميداليات في البطولة الإفريقية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار