تعادل الإيجابي بين دارنس والصداقة في بطولة الدوري

شحات 22 ديسمبر 2022 (وال)- انتهت مباراة فريقي الصداقة وضيفه دارنس مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب شحات، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

هذا وافتتح التسجيل لفريق الصداقة أحمد سعد بتسديدة قوية في الدقيقة 30، وأدرك دارنس التعادل عقب إعلان الحكم عصام الجهاني عن ضربة جزاء في الدقيقة 90+5، ترجمها علي دخيل إلى هدف التعادل.

وبذلك يرفع دارنس رصيده إلى 15 نقطة في الترتيب الثاني، بينما رفع الصداقة رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع. (وال) ر ت

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