التعادل الإيجابي يحسم لقاء الخمس والمحلة في الدوري الممتاز

الخمس 22 ديسمبر 2022 (وال)- انتهت مباراة فريقي الخمس وضيفه المحلة مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب مدينة الخمس، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن إطار الجولة التاسعة للمجموعة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

هذا وتقدم أصحاب الأرض بهدف مُبكر في الدقيقة الثانية عبر أقدام المحترف الجزائري عبد المالك مفتاحي، في المقابل عدّل المحترف الكاميروني كريست امبوندي للمحلة في الدقيقة 45+1، من علامة الجزاء.

وبذلك يرفع الخمس رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن، بنفس رصيد المحلة صاحب المركز التاسع. (وال) ر ت

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