الدوري الممتاز .. النصر والهلال يكتفيان بالتعادل الإيجابي

بنغازي 23 ديسمبر 2022 (وال)- اكتفى فريقي النصر والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

المواجهة التي جرت أمس الخميس وقادها الحكم (أشرف عمر جمعة)، كان فيها فريق الهلال هو المبادر بالتسجيل في الدقيقة الـ 16، عن طريق لاعبه ( المعتصم بالله التايب ) مترجمًا التمريرة البينية التي مررها زميلة ( أسامة بلعيد ) على يسار الحارس (جواد رزق).

بعد هدف الهلال، حاول النصر كثيرًا تعديل أوتار اللقاء، متقدمًا نحو مرمى الحارس ( حسام أمبية )، لكن جميع الهجمات لم تأتي بالجديد على صعيد النتيجة رغم الفرص التي سنحت للفريقين،لينتهي الشوط الأول بتفوق الهلال بهدف وحيد.

في الحصة الثانية، ارتفع نسق الأداء لدى لاعبي النصر، بل زاد من ضغطه على مرمى الهلال من أجل العودة للقاء، لاسيما وأن النصر بدأ الشوط الثاني مهاجمًا برأسية للجزائري (عادل جرار ) أبعدها (أبوبكر بوعقيلة) إلى ركنية.

وشهدت الدقيقة الـ 47 الجديد والمفيد للنصر، حيث تمكن المدافع ( صلاح فكرون ) من الوصل إلى مرمى ( حسام أمبية )، مانحًا فريقه هدف التعديل بتصويبة من خارج الست ياردات، لينتهي بذلك مجريات اللقاء بهدف في كل شبكة.

بهذا التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليرتفع رصيد النصر إلى النقطة الـ 15، محتلا بهدف الترتيب الثاني بالمجموعة الأولى، فيما رفع الهلال سادس ترتيب المجموعة رصيده إلى النقطة الـ 10. (وال) س أ/ ر ت

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