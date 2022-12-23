الدوري الممتاز .. التعادل الإيجابي يسود لقاء الخمس والمحلة

الخمس 23 ديسمبر 2022 (وال)- ساد التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، لقاء الخمس وضيفه المحلة ضمن حساب الأسبوع الثامن من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الخمس.

اللقاء الذي جرى أمس الخميس توسطه الحكم (نصيب الهواري)،لاسيما وأن الخمس تمكن مبكرًا من تسجيل أولى أهداف اللقاء، عن طريق الجزائري ( عبد المالك فتاحي )، لكن المحلة عند مطلع الدقيقة الـ 44 تحصل على ركلة جزاء تقدم لها محترفه الكاميروني (كريست مبوندي) معدلا بها النتيجة.

بهذا التعادل الإيجابي، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ليصبح كل منهما برصيد الـ 6 نقاط. (وال) س أ/ ر ت

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