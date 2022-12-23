الدوري الممتاز .. دارنس والصداقة يتعادلان إيجابيًا

شحات 23 ديسمبر 2022 (وال)- تعادل فريقي الصداقة ودارنس بهدف في كل شبكة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس على أرضية ملعب شحات.

الدولي ( عصام الجهاني ) قاد اللقاء، فحاول كل منهما الوصول إلى مرمى الأخر، فضلا على أن الأفضلية في النصف الأول كانت للمستضيف الصداقة، والذي بدوره نجح في الدقيقة الـ 29 من تسجيل أولى أهداف المواجهة، عن طريق لاعب الوسط ( أحمد سعد ).

في الشوط الثاني، تحسن أداء لاعبي دارنس كثيرًا، حيث شكل الفريق العديد من الهجمات والفرص السانحة للتسجيل باحثًا عن تعديل الكفة، واحتسب حكم اللقاء ( عصام الجهاني ) ركلة جزاء لدارنس في الدقيقة الـ 90+2 ، تقدم لها ( علي دخيل ) معدلا بذلك زمام الأمور في الدقيقة 90+4.

بهذا التعادل الإيجابي، أضاف الصداقة ودارنس كل منهما نقطة إلى رصيده، ليصبح دارنس ثالث الترتيب برصيد الـ 15 نقطة، بينما أصبح الصداقة سابعًا برصيد الـ 10 نقاط. (وال) س أ/ ر ت

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