الدوري الممتاز .. في ذكرى التأسيس ” الدراجي ” يقود الصقور للفوز على شباب الجبل

البيضاء 24 ديسمبر 2022 (وال) _ استكملت – أمس الجمعة – باقي لقاءات الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعتين الأولى و الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وذلك بإقامة ثلاثة مباريات موزعة على ثلاثة ملاعب.

تفوق الصقور

فعلى ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، قاد اللاعب التونسي ( زبير الدراجي ) فريقه الصقور لفوز مهم وغال على مستضيفه شباب الجبل بهدف دون رد، وذلك في إطار لقاءات الجولة التاسعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من دوري الأضواء.

ويدين الصقور في هذا الفوز إلى محترفه التونسي ( زبير الدراجي ) والذي بدوره تمكن عند الدقيقة الـ 19 بتصويبة يسارية من على حافة منطقة الجزاء، تسجيل هدف اللقاء الوحيد، مانحاً فريقه ثلاثة نقاط مهمة.

وبهذا الفوز، أضاف الصقور ثلاثة نقاط إلى رصيد، ليصبح بذلك برصيد الـ 12 نقطة، فيما تجمد رصيد شباب الجبل متذيل ترتيب المجموعة الأولى عند النقطة الـ4.

تعادل أساريا مع الاتحاد المصراتي (1-1)

وشهد ملعب الزاوية تعادلاً إيجابياً بين فريقا أساريا و ضيفه الاتحاد المصراتي بنتيجة هدف لكل منهما، وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع والأخير من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول من هذه المقابلة التي جرت – أمس الجمعة – إنتهاء بالتعادل السلبي بين الفريقان رغم الأفضلية النسبية التي فرضها الاتحاد المصراتي، ففي الحصة الثانية وعكس مجريات اللعب تمكن التونسي ( عفيف الجبالي ) تسجيل أول أهداف اللقاء، برأسية ماكرة وضعها في شباك الحارس ( هارون البيري )، وذلك في الدقيقة الـ 73.

مدرب الاتحاد المصراتي ( رضاء عطية ) بعد هدف أساريا قام بالعديد من التغييرات على صعيد التشكيل الأساسي، باحثاً عن التعديل،فضلاً على أن تلك التغييرات التي زج بها مدرب الاتحاد المصراتي أتت أكلها في الدقيقة الـ 86، وفيها نجح البديل ( أنس كحول ) معادلة النتيجة بتصويبة قوية عانقة شباك ( أحمد عياد ) ، والذي اكتفى بالمشاهدة.

وبهذا التعادل العادل بين الفريقان، رفع فريق أساريا رصيده من النقاط إلى الـ 11 نقطة، فيما سجل الاتحاد المصراتي تعادله السادس بالمسابقة الليبية ليصبح برصيد الـ 6 نقاط.

التعاون يتعادل سلباً مع التحدي

ساد التعادل السلبي نتيجة لقاء فريقا التعاون وضيفه التحدي، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الجمعة – على أرضية ملعب 10 يونيو في مدينة أجدابيا حاول فيها كل من الفريقان الوصول إلى مرمى الأخر، خاصة من جانب لاعبي التعاون، حيث حرم حارس التحدي ( أحمد عياد ) لاعبي التعاون من هز شباكه في أكثر من مناسبة، متصدياً لأكثر من كرة صوبت من خارج مناطق العمليات.

وبهذا التعادل السلبي، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح التعاون برصيد الـ 12 نقطة، بينما رفع التحدي رصيده من النقاط إلى الـ 7 نقاط. (وال _ البيضاء)

تقرير: سيف امبيه

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