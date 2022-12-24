ابنة بيليه تخلع قلوب محبيه.. صورة جديدة للملك على فراش المرض

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن أن الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه تتدهور، منذ دخوله مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في أواخر نوفمبر الماضي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن تقارير محلية، أن حالة بيليه “ساءت ولم تعد تستجيب للعلاج”، وأن بيليه صاحب الـ82 عاما بات يتلقى رعاية تكميلية فقط لمساعدته على التنفس وتخفيف الألم.

بالتزامن مع ذلك، نشرت ابنة بيليه، كيلي ناسيمنتو، على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، صورة حديثة لأبيها، وتظهر كيلي، في الصورة، وهي تعانق والدها وتنام على صدره.

وعلقت كيلي على الصورة وقالت: “ما زلنا هنا، في الكفاح والإيمان.. ليلة أخرى معا”.

وذكرت مستشفى ألبرت أينشتاين، “أن بيليه يعاني من تطور الأورام، ويتطلب رعاية أكثر شمولا لعلاج الفشل الكلوي والقلب”.

وتتدهور الحالة الصحية لبيليه بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، ويخضع لعلاج كيماوي منتظم منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون، العام الماضي.

كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في سبتمبر 2021، وقضى شهرا في المستشفى، وسيقضي عيد الميلاد هذه السنة في المستشفى.