إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للعبة الكاراتيه فرع بنغازي

بنغازي 24 ديسمبر 2022 (وال)- أصدر رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه المهندس جمال فرج الرعيض، قرارًا بشأن إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه فرع بنغازي.
هذا وجاء في القرار رقم (31) لسنة 2022 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى: إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه فرع بنغازي على نحو التالي:
محمد رمضان القطعاني / رئيسًا.
محمد أحمد / نائبًا.
وائل نوري السعداوي / عضو.
مسعود فرج إبراهيم / عضو.
أحمد محمد / عضو.
عزيزة بوسيف الفرجاني / عضو.
وتضمن القرار في مادته الثانية؛ ممارسة الاتحاد الفرعي المشكل أعماله وفق اللوائح الخاصة بالاتحاد الليبي للكاراتيه. (وال) ر ع/ ر ت
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