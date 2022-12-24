إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للعبة الكاراتيه فرع بنغازي

بنغازي 24 ديسمبر 2022 (وال)- أصدر رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه المهندس جمال فرج الرعيض، قرارًا بشأن إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه فرع بنغازي.

هذا وجاء في القرار رقم (31) لسنة 2022 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى: إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه فرع بنغازي على نحو التالي:

محمد رمضان القطعاني / رئيسًا.

محمد أحمد / نائبًا.

وائل نوري السعداوي / عضو.

مسعود فرج إبراهيم / عضو.

أحمد محمد / عضو.

عزيزة بوسيف الفرجاني / عضو.

وتضمن القرار في مادته الثانية؛ ممارسة الاتحاد الفرعي المشكل أعماله وفق اللوائح الخاصة بالاتحاد الليبي للكاراتيه. (وال) ر ع/ ر ت

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