ميسي يضع يورجن كلوب في ورطة.. والسبب صلاح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أشاد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، بقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، بعد بصمته القوية في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022.

وقال يورجن كلوب، عبر صحيفة “ليفربول إيكو”: “ليونيل ميسي أعظم لاعب رأيته في حياتي”.

وأضاف: “ما فعله ميسي يعطينا مؤشرا للمدة التي يمكن أن يحافظ فيها أي لاعب على مستواه”.

ويبدو أن المدرب الألماني قد غير رأيه، حيث أن تصريحاته عن ميسي تتعارض مع كلامه في نفس الفترة من العام الماضي عن نجم فريقه محمد صلاح، حيث كان المدرب الألماني يؤكد دائما في أواخر 2021 أن الفرعون المصري هو أفضل لاعب في العالم، وأنه لا توجد كلمات تصف الإعجاز الذي يقدمه.

وتعرض اللاعب المصري محمد صلاح لصدمات عديدة مع بداية عام 2022، حيث خسر مع منتخب مصر نهائي كأس أمم أفريقيا، وفشل في الصعود لكأس العالم 2022.

كما خسر مع فريقه الإنجليزي، نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، ولقب الدوري الإنجليزي في اللحظات الأخيرة لصالح مانشستر سيتي.

واكتفى صلاح بالفوز بلقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة الإنجليزية بخلاف جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام.

أما ليونيل ميسي فقد فاز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم، بفضل تسجيله 7 أهداف في مسيرة تتويج التانجو باللقب الثالث في تاريخهم بالبطولة.

كما يقدم النجم الأرجنتيني مستويات مميزة مع باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم، بعد أداء محبط للغاية في موسمه الأول.