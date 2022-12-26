الدوري الممتاز .. الأهلي بنغازي والأخضر يختتم مرحلة الذهاب بتعادل سلبي

بنغازي 26 ديسمبر 2022 (وال) _ خيم التعادل السلبي على نتيجة لقاء فريقا الأهلي بنغازي و ضيفه الأخضر’ وذلك لحساب الجولة التاسعة و الأخيرة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم’ في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

وبهذا التعادل السلبي أنهى الأهلي مرحلة الذهاب في صدارة المجموعة الأولى بفارق نقطة عن أقرب ملاحقية النصر برصيد (16) نقطة’ فيما انهى الأخضر مشواره في مرحلة الذهاب في المرتبة الرابعة برصيد (13) نقطة.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الأحد – توسطها الحكم ( حمزة الثموني ) حاول فيها كلا الفريقان الوصول إلى مرمى الأخر’ فالأهلي كانت خطورته عن طريق كل من ( فاضل سلامة ) و محترفه الكونغولي ( كاديما كابانغو )’ فيما كانت خطورة الأخضر متمثلة في عامر التاورغي’ وسرعة وإنطلاقات الأنغولي ( آري بابل ).

فرص الفريقان

هذا وشهدت الدقيقة ( 9 ) هجمة مرتدة سريعة للأخضر’ ليتمكن الحارس ( مراد الوحيشي ) أبعاد الخطر عن مرماه في مناسبتان’ حيث تصدى في الأولى لتصويبة ( عامرالتاورغي ) ‘ وفي الثانية إلى تصويبة الأنغولي ( آري بابل ).

الدقيقة ( 15 ) روض فيها برأسية الكونغولي ( كاديما كابانغو ) الكرة إلى زميلة ( فاضل سلامة ) غير أنه لم يحسن التصرف بطريقة مثالية مصوبا في أول تهديد حقيقي للأهلي على مرمى الأخصر .

وكاد مهاجم الأهلي الكونغولي ( كاديما كابانغو ) أن يخطف هدف السبق في الدقيقة ( 29 )’ لكن رأسيته مرت فوق العارضة بقليل’ ناجحا في متابعة عرضية التونسي ( حمزة الجلاصي ) التي أرسلها من الجهة اليمنى.

وظهر حارس الأخضر في الدقيقة ( 39 ) متصديا لتصويبة اللاعب (فاضل سلامة )’ والذي بدوره لم يستغل عمل وتهيأت المهاجم ( أحمد كراوع ) له.

وصوب مهاجم الأهلي ( أحمد كراوع ) كرة قوية من على حافة منطقة الجزاء التقطها حارس الأخصر ( مفتاح الدرسي )’ وذلك في الدقيقة ( 53)’ فيما أضاع البديل ( عبدالله بلعم ) هدف محقق في الدقيقة ( 57 ) لتذهب تصويبة فوق الخشبات الثلاثة للأخضر.

هذا ومرت عرضية المدافع ( أسامة الصريط ) بمحاذاة القائم الأيمن لحارس الأخضر’ وذلك في الدقيقة ( 66 )’ وارتطت الكرة الحرة المباشرة لمهاجم الأخضر ( سالم روما ) في قائمة الحارس ( مراد الوحيشي )’ وذلك في الدقيقة ( 72 ).

وأضاع البديل للأخضر ( حمادي جاد الله ) أبرز فرص اللقاء’ حيث مرر له ( سالم روما ) بعد توغلة في منطقة جزاء الأهلي كرة عرضية متقنة في الدقيقة ( 74 )’ بيد أن متابعة المهاجم (حمادي جاد الله ) لم تهز شباك ( مراد الوحيشي ) لتمر بذلك كرته بجانب القائم الإيسر للأخير. (وال _ بنغازي) س أ

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