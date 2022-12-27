الأهلي بنغازي يتعاقد مع لسعد الدريدي بعد فسخ تعاقده مع شهاب الليلي

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أعلنت النادي الأهلي بنغازي فسخ عقد المدرب التونسي شهاب الليلي بالتراضي، والتعاقد مع التونسي كذلك لسعد الدريدي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

ووجهت الإدارة، الشكر إلى المدرب شهاب الليبي، وكتبت عبر تويتر: “شكراً سي شهاب”.

إدارة النادي الأهلي تفسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب فريقنا الأول شهاب الليلي 🇵🇪 شـكـراً سـي شـهـاب 🙏🏻 #AlahlyLySC 🔴⚪ pic.twitter.com/cQ01fJSyU1 — النادي الأهلي الليبي – Al Ahly Ly SC (@AlahlyLySc) December 26, 2022

وكان الليلي قد أشرف على تدريب الفريق الأول منذ انطلاق بطولة الدوري الليبي، وحتى ختام مرحلة الذهاب بالبطولة.

والمدرب الجديد لسعد الدريدي (45 عاما) سبق أن أشرف بداية الموسم الجاري على أولمبيك خريبكة المغربي، قبل أن يغادره، في نوفمبر الماضي.

ويحتل الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى في الدوري، برصيد 16 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و4 تعادلات، مقابل خسارة وحيدة.