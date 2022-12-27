اخبار الرياضة

الأهلي بنغازي يتعاقد مع لسعد الدريدي بعد فسخ تعاقده مع شهاب الليلي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت النادي الأهلي بنغازي فسخ عقد المدرب التونسي شهاب الليلي بالتراضي، والتعاقد مع التونسي كذلك لسعد الدريدي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

ووجهت الإدارة، الشكر إلى المدرب شهاب الليبي، وكتبت عبر تويتر: “شكراً سي شهاب”.

وكان الليلي قد أشرف على تدريب الفريق الأول منذ انطلاق بطولة الدوري الليبي، وحتى ختام مرحلة الذهاب بالبطولة.

والمدرب الجديد لسعد الدريدي (45 عاما) سبق أن أشرف بداية الموسم الجاري على أولمبيك خريبكة المغربي، قبل أن يغادره، في نوفمبر الماضي.

ويحتل الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى في الدوري، برصيد 16 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و4 تعادلات، مقابل خسارة وحيدة.

 

 

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