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اتحاد كرة السلة يعيد تشكيل الاتحاد الفرعي للمنطقة الغربية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أعاد الاتحاد الليبي لكرة السلة تشكيل الاتحاد الفرعي لكرة السلة للمنطقة الغربية

اتحاد كرة السلة نشر عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك الأسماء الجديدة التي ستترأس اتحاد المنطقة الغربية والشرقية . حيث كلف أحمد أبوشيحة رئيسا للاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية و عبد الباسط الفساطوي نائبا و وسام حدود مقرارا و أسامة التواتي أمينا للصندوق فيما أوكلت مهمة الأعضاء لكل من عمر محمد و حاتم أوبودية بالأضافة لعبد الرؤوف الساقاطي .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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