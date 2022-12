السويحلي يتعاقد مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي

تعاقد نادي السويحلي مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في منافسات مرحلة إياب الدوري الممتاز

إدارة السويحلي تعاقدات مع التونسي قيس اليعقوبي خلفا للمدرب الوطني علي المرجيني الذي فك ارتباطه مع أحمر وأبيض مدينة مصراتة بالتراضي بين الطرفين عقب نهاية مرحلة ذهاب دوري الممتاز .

هذا ويشار إلى أن فريق السويحلي قد أنهى مرحلة ذهاب الدوري الممتاز في المركز الرابع ضمن فرق المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة .

